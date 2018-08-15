Москвичам помогут подготовиться к появлению малыша в школе для будущих мам

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Школу для будущих мам открыли на базе городской больницы имени Юдина и детской поликлиники № 118. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Проконсультироваться в школе "500 шагов вместе" смогут жители Юго-Восточного, Южного, Троицкого и Новомосковского округов. Участникам расскажут об уходе за новорожденными, необходимых малышу справках и документах. Будущим родителям также объяснят, как прикрепиться к поликлинике, получить рецепт на молочную кухню и каких врачей нужно посетить.
Для обучения молодых родителей используют лекции, ролики и посты в социальных сетях. В одном из мессенджеров уже работает площадка для общения родителей и медиков.
Следующая встреча школы состоится 16 августа в 16:30 в роддоме больницы имени Юдина. Участие бесплатное, но предварительно нужно записаться по телефону: +7 (499) 612-45-66.
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