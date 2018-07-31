Шаг в новую жизнь. Какую помощь могут получить в Москве молодые семьи

Льготная ипотека, субсидии, денежные выплаты и приданое новорожденному – о том, что полагается молодой семье в столице и как это получить, читайте в материале портала Москва 24.

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Итак, в вашей семье вот-вот случится долгожданное событие: через несколько месяцев вы станете родителями. На сеансе УЗИ вам, возможно, уже даже сказали пол будущего ребенка. От родных и друзей – нескончаемый поток поздравлений. Вы молоды, полны сил и точно знаете, что хотели этого. Но что вам обязательно нужно знать в этот момент жизни?

В первую очередь знайте, что вы не одни. Правительство Москвы уделяет огромное внимание поддержке молодых семей. И если у вас есть какие-то трудности – город поможет их решить. Главное, чтобы вам было не более 35 лет, и хотя бы один из вас был прописан на территории столицы.

Жилье

С милым рай и в шалаше, но квартира все же лучше. Особенно, когда речь заходит о малыше. Если вы пока не заработали на собственное жилье или если ваша квартира слишком тесна для троих (а может даже четверых или пятерых), можно войти в программу "Молодой семье – доступное жилье".

Как и было сказано выше, обоим родителям в семье с детьми может быть 35 лет, но не более. Кстати, семья может быть и неполной, но мать или отец все равно не должны перешагнуть этот возрастной рубеж. Если же в семье пока нет детей, она тоже может рассчитывать на поддержку государства, но тут, помимо возраста, важна еще одна цифра – молодые должны состоять друг с другом в зарегистрированном браке не менее года.

А конкретно для Москвы важны еще следующие условия:

все члены семьи должны быть гражданами России;

хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован по месту жительства в Москве более 10 лет и еще: встать на учет нуждающихся нужно до 1 марта 2005 года (о том, что делать, если вы встали на учет позже, читайте здесь

Если все критерии соблюдены, а бумаги оформлены должным образом, семья может купить у города жилье в ипотеку по сниженной ставке. Взять кредит можно в любом банке, который одобрит такую ипотеку. Стоимость жилья, которое можно приобрести, рассчитывается по утвержденной методике, но, если говорить простыми словами, цена будет зависеть от местоположения квартиры, ее размера, наличия у семьи льгот и того, как долго они уже состоят на жилищном учете (в среднем, цена такой квартиры ниже рыночной примерно в четыре раза ).

Но даже это – не предел. Осенью депутаты Мосгордумы будут принимать проект бюджета на следующий год, и в рамках обсуждений может быть увеличена статья расходов на поддержку молодых семей.



Михаил Антонцев председатель Комиссии по социальной политике Мосгордумы "Мы будем смотреть по уже имеющимся мерам поддержки. В первую очередь, необходимо обеспечить то, что есть – все выплаты и меры нематериальной поддержки, а во-вторых, мы посмотрим, какие потребности есть и как их можно реализовать".

Выплаты

Но, конечно, не "жильем единым" существует молодая семья. Пока женщина ухаживает за новорожденным, все финансовые тяготы ложатся на плечи мужчины. И коль мы говорим о семье молодой, не стоит забывать, что, скорее всего, оба счастливых супруга находятся только в самом начале карьерной лестницы. Проще говоря, денег может не хватать. Но и тут город готов помочь.

Начнем с того, что на выплаты можно претендовать уже на ранних сроках беременности. Подробнее о суммах и о способах получения услуги – по ссылке.

Далее: молодым семьям в столице в связи с рождением ребенка полагается крупное единовременное пособие (и единовременная компенсационная выплата в связи с усыновлением). Сумма – чуть больше 82 тысяч рублей. Получить деньги можно, заполнив заявку на портале mos.ru.

Кроме того, те, кто после 1 января 2018 года родили или усыновили первого ребенка, могут рассчитывать на ежемесячную выплату. В Москве эта сумма – чуть больше 14 тысяч рублей. А требования следующие:

родители являются гражданами РФ и постоянно проживают в стране;

рожденный или усыновленный ребенок так же является гражданином РФ;

размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Фото: depositphotos/FamVeldman

Обратиться за выплатой может женщина, которая родила или усыновила ребенка. Если же она умерла или была лишена родительских прав, документы подать может отец. Или законный опекун в том трагическом случае, если мертвы или лишены прав оба родителя. Подробный перечень необходимых документов можно найтидепартамента труда и социальной защиты населения.

А кроме того, за рождение или усыновление второго ребенка семьям, у которых средний доход на душу не превышает 1,5 прожиточных минимума, тоже положена ежемесячная выплата. И это – помимо единовременной выплаты материнского капитала.



Наталья Карпович председатель "Объединения многодетных семей Москвы" "В Москве много делают не только для молодых семей, но и для семей с детьми вообще. Им помогают не только в вопросах получения ипотеки: при рождении первого ребенка можно получить пособие, есть возможность маме продолжить свое образование или пройти переобучение и многое другое".

Подарки и помощь

И совсем не лишним для молодых родителей будет "Приданое для новорожденного". Что нужно маленькому человечку? Как выбрать необходимые товары? Что купить сначала, а что – потом? С этими вопросами они разберутся позже, а для начала можно положиться на экспертов, которые составили список из 44 предметов, которые могут понадобиться малышу. Все эти вещи входят в подарок, который получают все дети, родившиеся в Москве с 1 января 2018 года.

Таким образом, молодые родители избавлены от лишней суеты и беготни при покупке самых простых, базовых вещей, которые нужны каждому маленькому человеку. Сэкономив время и силы на покупках, мама и папа могут спокойно заниматься своими малышами в самые важные дни их жизни.

Выдача "Приданого для новорожденного" осуществляется при выписке мамы из родильного отделения. А требования прежние: чтобы один из родителей был прописан в столице.

Это помощь материальная. А есть в городе и поддержка другого рода. Для молодых семей с детьми работают круглосуточный телефон психологической помощи, служба медиации (примирения), горячая линия для срочных консультаций по любым вопросам. Подробнее узнать обо всем этом можно также на сайте профильного ведомства.