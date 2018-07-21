Подарки от города за полгода получили более 40 тысяч новорожденных – Собянин

21 июля, 14:08
Фото: depositphotos/Dmyrto_Z
Подарочные наборы от города за полгода получили более 40 тысяч новорожденных, сообщил Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
"В приданом для малыша – 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности", – написал мэр, добавив, что город старается упростить мамам первые дни жизни малышей.
Подарки получают все новорожденные с 1 января 2018 года. В набор входят детское белье, погремушки, салфетки и мази, аксессуары для кормления, пеленания и купания.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли РФ готовит список товаров российских производителей, которыми наполнят обязательную подарочную коробку для всех новорожденных. Участие в составлении корзины примут педиатры.
"Москва сегодня": приданое для новорожденных
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