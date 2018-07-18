Минпромторг готовит список подарков для новорожденных

Фото: depositphotos/Bork
Министерство промышленности и торговли РФ готовит список товаров российских производителей, которыми наполнят обязательную подарочную коробку для всех новорожденных.
Специалисты Минпромторга проанализировали возможности отечественных производителей, которые выпускают товары для новорожденных, и пришли к выводу, что российская промышленность может наполнить подарочную коробку продукцией требуемого качества. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.
Как отмечается, конкретный перечень товаров еще предстоит определить. В этом примут участие педиатры, родительское сообщество и специалисты в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.
Сейчас наиболее востребованными являются одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка и влажные салфетки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: