Минпромторг готовит список подарков для новорожденных

Фото: depositphotos/Bork

Министерство промышленности и торговли РФ готовит список товаров российских производителей, которыми наполнят обязательную подарочную коробку для всех новорожденных.

Специалисты Минпромторга проанализировали возможности отечественных производителей, которые выпускают товары для новорожденных, и пришли к выводу, что российская промышленность может наполнить подарочную коробку продукцией требуемого качества. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

Как отмечается, конкретный перечень товаров еще предстоит определить. В этом примут участие педиатры, родительское сообщество и специалисты в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности.

Сейчас наиболее востребованными являются одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка и влажные салфетки.