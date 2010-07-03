Треть российских семей не пользуются положенными льготами – СМИ

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Около трети семей с детьми в России не знают о положенных по закону льготах и не пользуются ими. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса Общественной палаты.

Наиболее невостребованными льготами стали налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи и выставки.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что результаты опроса говорят о неэффективности социальной политики в отношении многодетных семей. "Все семьи с детьми-инвалидами есть в реестре инвалидов. И если через эту систему не проинформировали людей, зачем тогда мы тратим такие деньги на создание цифровых платформ?", – отметила проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

Директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина предположила, что льготы могут не получать до 60 процентов семей с детьми, поскольку органы социальной опеки не информируют граждан должным образом.

Изменить ситуацию помогут анонсированные летом 2019 года на портале госуслуг суперсервисы, считают в комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила идею тестировать школьников на психологическую склонность к наркозависимости. По ее мнению, такая инициатива заслуживает внимания, однако надо выработать правильный подход для применения подобной методики.

