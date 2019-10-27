Как детям от разных браков вырасти друзьями

Часто при разводе родители думают, как их дети переживут разрыв двух любимых взрослых. Да, это первый серьезный, но далеко не единственный вызов, с которым они столкнутся. Родители могут создать новые семьи, родить новых детей. О детях от разных браков и их взаимоотношениях читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Родители моей подруги детства развелись, когда она была еще младенцем. Мама вышла замуж снова и родила еще одну дочку. Девочки были совсем непохожи, но очень дружны, несмотря на заметную разницу в возрасте. И то, как старшая опекала младшую, как заботилась о ней, меня очень трогало. И рядом была совершенно противоположная история, когда моя знакомая категорически отказывалась принимать своего младшего брата, который родился у ее папы в новой семье.

У меня нет и никогда не было сродных, или сводных братьев и сестер (сейчас чаще именно сводными называют детей одного родителя от разных браков и детей, не имеющих кровного родства, а ставших "родными" только благодаря маме и папе, вступившим в брак друг с другом). И в детстве мне были очень интересны семьи, в которых росли дети от разных браков. В подавляющем большинстве случаев это были дети мамы от первого брака. Еще больший интерес вызывали отношения братьев и сестер, живущих в разных семьях. Все, что было непохоже на жизнь нашей семьи, казалось мне очень необычным и очень хотелось узнать об этом побольше.

Так сложилось, что побольше об этом знала моя мама. А потом сполна узнали и мои дети. И в их случае – и бабушки, и внуки – они выросли (ну или растут) друзьями, а не врагами со своими сестрами, родившимися в новом или, наоборот, прежнем браке мамы или папы.

Часто я слышу что-то вроде: "Да что там сводные, если и родные-то далеко не всегда вырастают друзьями: все что-то делят, чем-то меряются". И это правда, но в случае с детьми от разных браков подводных камней и триггерных точек гораздо больше.

Чаще всего холодность в отношениях или их отсутствие подпитывается обидой или непониманием. В ситуации "папа ушел от мамы к другой женщине, а потом у них родился ребенок" – это распространенный вариант развития событий. Дети отца от этих браков часто или не общаются вовсе, или общение носит номинальный характер.



История моей семьи говорит о том, что в этом случае все зависит от мудрости двух женщин и любви к детям одного мужчины.



Мой дедушка оставил первую семью, где уже росли две дочери, и женился на моей бабушке в начале тридцатых годов прошлого века. И первая его жена смогла преодолеть свои обиду и ревность, чтобы дети выросли в любви к отцу и с его заботой – было время, когда старшая дочь жила больше года в семье моей бабушки, где к ней относились как к родной. И старшие дочери деда, и его дети от нового брака стали действительно родными и близкими друзьями. Уже давно нет в живых моих тетушек по деду, уже моя мама и ее родные брат и сестра – глубоко пожилые люди, а мы до сих пор поддерживаем теплые отношения с той ветвью нашей семьи.

История из жизни: "Моя бабушка выходила вдовая замуж за дедушку, тоже вдовца. После войны было много таких семей. У бабули было трое, у дедушки – четверо, они очень дружно жили, младшие дочки деда семи и четырех лет сразу бабушку "мамкой" стали звать. Они и по сей день все очень тесно общаются, живут, видятся и созваниваются часто, в общем ведут себя как дети от одних родителей. Я и сама узнала, что дедушка не родной, лет в 15, очень удивилась, считала, что похожа на него".

На отношения сводных братьев и сестер влияют и разница в возрасте, и степень теплоты отношений с родителями. Если нет близости с отцом или матерью, если нет точек соприкосновения с братом или сестрой, отношения не выстроить.

История из жизни: "У моего папы родилась дочь от третьего брака, когда мне было 27 лет. Помню, я еще смеялась, что вырастет девочка и будет рассказывать, что у нее есть сестра – старая кошелка. Видела я сестру всего два раза, когда приезжала к папе в гости. Ей было три года, а потом 11 лет. Вот и все наше знакомство. Никаких отношений у нас не было и нет. Я даже не могу найти ее электронный адрес. Телефон свой она мне не дала, я не настаивала. То есть мы не друзья, не враги, просто никто по сути, чужие люди. Брат мой живет с ней в одном городе и мог бы общаться, но когда она родилась, он вообще воспринял как помеху и сестру, и новую папину жену: они вместе купили квартиру, и папа отказался брата у себя прописывать, потому что жена была против. Когда сестра родилась, брат пришел к папе зачем-то, увидел сестру, и реакция была такой: "Это еще что за ребенок?"

А еще ревность и обида – главные противники сводных братьев и сестер. Конечно, они мешают и родным. Но замес у сводных покруче. И у одних получается справиться с этими монстрами, не выпускать их на волю. А у других – не очень.

История из жизни: "Я и моя старшая сестра от разных отцов. Я всегда хотела быть ближе с ней, она же часто проявляла открытую враждебность в отношении нас – двух младших сестер, она говорила моей маме при нас, что, выйдя замуж и родив нас, она бросила ее. Моей младшей сестренки нет уже почти 18 лет, и она никогда не вспоминает ее, не ездит к ней на кладбище... Почему такое отношение – скорее всего, ревность. При том что в детстве ее баловали больше нас".

История из жизни: "У моей подружки-одноклассницы – сестра сводная. Разница 10 лет. Никогда она про это не говорила, мы и не осознавали долго, сестра и сестра. Росли как все дети, ссорились-мирились, младшая тетрадки старшей портила. Выросли и очень дружны теперь. Родителей их нет уже, по сути, родные сестры".

Мы с мужем развелись, когда нашим сыну и дочери было восемь и шесть лет. Новые семьи сложились у нас не сразу. Потом у отца моих детей родилась дочь, чуть позже – еще одна. А потом и в моей новой семье одна за другой появились две маленькие девочки. Сейчас у моего сына пять (!!!) младших сестер. Одна родная, две по папе и две по маме. По сути, рядом с ним росла только одна – родная – сестра. Но это абсолютно не мешает ему трогательно и нежно относиться к остальным. Моя старшая дочь души не чает в моих младших. А я помню, как она напрягалась и тревожилась, когда я сообщала ей об их скором появлении, хотя, казалось бы, она была уже взрослой девушкой. Наверное, в этой тревоге было много разного: и опасения за мое здоровье (мне было уже за 40), и переживание за то, как изменится налаженный семейный быт, да и вся жизнь семьи, и, возможно, ревность (ведь мамино внимание почти полностью сконцентрируется на младенце). Но это напряжение сменилось всепоглощающей любовью и трогательной заботой. Сегодня утром, уходя на работу, моя взрослая дочь сказала мне: "Я уже даже не представляю свою жизнь без вот этого всего", – и обвела рукой кухню, в которой под аудиосказки завтракала старшая из младших, а самая младшая тиранила плюшевую гусеницу. А уже завтра моя старшая из дочерей улетает за три с лишним тысячи километров на день рождения к еще одной своей сестре – младшей дочери моего первого мужа. И мы даже вместе выбирали ей подарок.

История из жизни: "У меня в семье все сводные. По три минимум раза женились и бабушки, и дедушки, причем с маминой и папиной сторон. От меня скрывали сводных брата и сестру, пока я случайно в детской поликлинике у ортодонта в записи не увидела девочку с моей редкой фамилией. Никаких отрицательных реакций не было у меня, знала уже давно, что мама с папой замечательные, но вместе живут плохо. Со сводными братом и сестрой в итоге подружилась и дружу как с родным братом. Моя сводная сестра, кстати, в замечательных отношениях с моей старшей дочерью. Люблю всех, никого не виню и не осуждаю. Мне очень приятно, что они все у меня есть".

Для меня было важным, чтобы мои дети и их сводные сестры ощущали родство, были близки. Я действительно считаю это большой ценностью. Не знаю, права ли я, но я до сих пор считаю, что ничего особенного не делала для этого. Да, наверное, я многого именно НЕ делала: не сравнивала отношение бывшего мужа к детям от меня и от его второй жены, вообще что бы ни думала, как бы ни относилась, что бы ни стояло между мной и ним, я никогда не говорила детям или при них об их отце в негативном ключе. И вот это пресловутое: "Мама и папа больше не будут вместе, но они будут любить тебя всегда", –много раз сказанное старшим детям во время и после развода, тоже, наверное, сыграло свою роль. У них не было повода усомниться в нашей любви, а значит, поводов для ревности было меньше.

Когда родились мои младшие девочки, и я, конечно, как любая молодая мать, восторженно и много рассказывала старшим об успехах и просто милых моментах в жизни младших, я непременно вспоминала и говорила им, какими прекрасными и забавными были они в этом возрасте. И подчеркивала, как все они похожи, хоть и очень разные.

Чтобы у детей были интерес и любовь друг к другу, им нужна подпитка родительскими интересом и любовью. И бережным отношением к выстраиванию родственных связей со сводными братьями и сестрами.

История из жизни: "Моя одноклассница по молодости и большой любви выскочила замуж. От молодости и любви родилась дочь. Но что-то пошло не так с любовью у молодого папы, и они развелись, когда дочери еще и года не было. Поскольку молодость еще оставалась в наличии, то подруга моя достаточно быстро нашла мужчину своей мечты и вышла за него замуж. Так вот, когда девочке было 14, у нее родился сводный брат. Любовь случилась с первого взгляда, ничто на нее не повлияло, для мальчика она тоже свет в окошке. Поскольку он еще не очень взрослый, то сказать, все ли родители делали правильно, сложно. Они просто живут и любят своих детей. Без разбора, кто и чей. Мораль такова, что если дети одинаково ценны для обоих супругов, то больше ничего и делать не надо. Для них будет органично считать родным человеком родного только наполовину".