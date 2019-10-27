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Общество

27 октября, 00:00

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Как детям от разных браков вырасти друзьями

Сводные и сродные: как детям от разных браков вырасти друзьями
общество дети

Часто при разводе родители думают, как их дети переживут разрыв двух любимых взрослых. Да, это первый серьезный, но далеко не единственный вызов, с которым они столкнутся. Родители могут создать новые семьи, родить новых детей. О детях от разных браков и их взаимоотношениях читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Родители моей подруги детства развелись, когда она была еще младенцем. Мама вышла замуж снова и родила еще одну дочку. Девочки были совсем непохожи, но очень дружны, несмотря на заметную разницу в возрасте. И то, как старшая опекала младшую, как заботилась о ней, меня очень трогало. И рядом была совершенно противоположная история, когда моя знакомая категорически отказывалась принимать своего младшего брата, который родился у ее папы в новой семье.

У меня нет и никогда не было сродных, или сводных братьев и сестер (сейчас чаще именно сводными называют детей одного родителя от разных браков и детей, не имеющих кровного родства, а ставших "родными" только благодаря маме и папе, вступившим в брак друг с другом). И в детстве мне были очень интересны семьи, в которых росли дети от разных браков. В подавляющем большинстве случаев это были дети мамы от первого брака. Еще больший интерес вызывали отношения братьев и сестер, живущих в разных семьях. Все, что было непохоже на жизнь нашей семьи, казалось мне очень необычным и очень хотелось узнать об этом побольше.

Так сложилось, что побольше об этом знала моя мама. А потом сполна узнали и мои дети. И в их случае – и бабушки, и внуки – они выросли (ну или растут) друзьями, а не врагами со своими сестрами, родившимися в новом или, наоборот, прежнем браке мамы или папы.

Часто я слышу что-то вроде: "Да что там сводные, если и родные-то далеко не всегда вырастают друзьями: все что-то делят, чем-то меряются". И это правда, но в случае с детьми от разных браков подводных камней и триггерных точек гораздо больше.

Чаще всего холодность в отношениях или их отсутствие подпитывается обидой или непониманием. В ситуации "папа ушел от мамы к другой женщине, а потом у них родился ребенок" – это распространенный вариант развития событий. Дети отца от этих браков часто или не общаются вовсе, или общение носит номинальный характер.

История моей семьи говорит о том, что в этом случае все зависит от мудрости двух женщин и любви к детям одного мужчины.

Мой дедушка оставил первую семью, где уже росли две дочери, и женился на моей бабушке в начале тридцатых годов прошлого века. И первая его жена смогла преодолеть свои обиду и ревность, чтобы дети выросли в любви к отцу и с его заботой – было время, когда старшая дочь жила больше года в семье моей бабушки, где к ней относились как к родной. И старшие дочери деда, и его дети от нового брака стали действительно родными и близкими друзьями. Уже давно нет в живых моих тетушек по деду, уже моя мама и ее родные брат и сестра – глубоко пожилые люди, а мы до сих пор поддерживаем теплые отношения с той ветвью нашей семьи.

Фото: depositphotos/Y-Boychenko

История из жизни: "Моя бабушка выходила вдовая замуж за дедушку, тоже вдовца. После войны было много таких семей. У бабули было трое, у дедушки – четверо, они очень дружно жили, младшие дочки деда семи и четырех лет сразу бабушку "мамкой" стали звать. Они и по сей день все очень тесно общаются, живут, видятся и созваниваются часто, в общем ведут себя как дети от одних родителей. Я и сама узнала, что дедушка не родной, лет в 15, очень удивилась, считала, что похожа на него".

На отношения сводных братьев и сестер влияют и разница в возрасте, и степень теплоты отношений с родителями. Если нет близости с отцом или матерью, если нет точек соприкосновения с братом или сестрой, отношения не выстроить.

История из жизни: "У моего папы родилась дочь от третьего брака, когда мне было 27 лет. Помню, я еще смеялась, что вырастет девочка и будет рассказывать, что у нее есть сестра – старая кошелка. Видела я сестру всего два раза, когда приезжала к папе в гости. Ей было три года, а потом 11 лет. Вот и все наше знакомство. Никаких отношений у нас не было и нет. Я даже не могу найти ее электронный адрес. Телефон свой она мне не дала, я не настаивала. То есть мы не друзья, не враги, просто никто по сути, чужие люди. Брат мой живет с ней в одном городе и мог бы общаться, но когда она родилась, он вообще воспринял как помеху и сестру, и новую папину жену: они вместе купили квартиру, и папа отказался брата у себя прописывать, потому что жена была против. Когда сестра родилась, брат пришел к папе зачем-то, увидел сестру, и реакция была такой: "Это еще что за ребенок?"

А еще ревность и обида – главные противники сводных братьев и сестер. Конечно, они мешают и родным. Но замес у сводных покруче. И у одних получается справиться с этими монстрами, не выпускать их на волю. А у других – не очень.

История из жизни: "Я и моя старшая сестра от разных отцов. Я всегда хотела быть ближе с ней, она же часто проявляла открытую враждебность в отношении нас – двух младших сестер, она говорила моей маме при нас, что, выйдя замуж и родив нас, она бросила ее. Моей младшей сестренки нет уже почти 18 лет, и она никогда не вспоминает ее, не ездит к ней на кладбище... Почему такое отношение – скорее всего, ревность. При том что в детстве ее баловали больше нас".

История из жизни: "У моей подружки-одноклассницы – сестра сводная. Разница 10 лет. Никогда она про это не говорила, мы и не осознавали долго, сестра и сестра. Росли как все дети, ссорились-мирились, младшая тетрадки старшей портила. Выросли и очень дружны теперь. Родителей их нет уже, по сути, родные сестры".

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Мы с мужем развелись, когда нашим сыну и дочери было восемь и шесть лет. Новые семьи сложились у нас не сразу. Потом у отца моих детей родилась дочь, чуть позже – еще одна. А потом и в моей новой семье одна за другой появились две маленькие девочки. Сейчас у моего сына пять (!!!) младших сестер. Одна родная, две по папе и две по маме. По сути, рядом с ним росла только одна – родная – сестра. Но это абсолютно не мешает ему трогательно и нежно относиться к остальным. Моя старшая дочь души не чает в моих младших. А я помню, как она напрягалась и тревожилась, когда я сообщала ей об их скором появлении, хотя, казалось бы, она была уже взрослой девушкой. Наверное, в этой тревоге было много разного: и опасения за мое здоровье (мне было уже за 40), и переживание за то, как изменится налаженный семейный быт, да и вся жизнь семьи, и, возможно, ревность (ведь мамино внимание почти полностью сконцентрируется на младенце). Но это напряжение сменилось всепоглощающей любовью и трогательной заботой. Сегодня утром, уходя на работу, моя взрослая дочь сказала мне: "Я уже даже не представляю свою жизнь без вот этого всего", – и обвела рукой кухню, в которой под аудиосказки завтракала старшая из младших, а самая младшая тиранила плюшевую гусеницу. А уже завтра моя старшая из дочерей улетает за три с лишним тысячи километров на день рождения к еще одной своей сестре – младшей дочери моего первого мужа. И мы даже вместе выбирали ей подарок.

История из жизни: "У меня в семье все сводные. По три минимум раза женились и бабушки, и дедушки, причем с маминой и папиной сторон. От меня скрывали сводных брата и сестру, пока я случайно в детской поликлинике у ортодонта в записи не увидела девочку с моей редкой фамилией. Никаких отрицательных реакций не было у меня, знала уже давно, что мама с папой замечательные, но вместе живут плохо. Со сводными братом и сестрой в итоге подружилась и дружу как с родным братом. Моя сводная сестра, кстати, в замечательных отношениях с моей старшей дочерью. Люблю всех, никого не виню и не осуждаю. Мне очень приятно, что они все у меня есть".

Для меня было важным, чтобы мои дети и их сводные сестры ощущали родство, были близки. Я действительно считаю это большой ценностью. Не знаю, права ли я, но я до сих пор считаю, что ничего особенного не делала для этого. Да, наверное, я многого именно НЕ делала: не сравнивала отношение бывшего мужа к детям от меня и от его второй жены, вообще что бы ни думала, как бы ни относилась, что бы ни стояло между мной и ним, я никогда не говорила детям или при них об их отце в негативном ключе. И вот это пресловутое: "Мама и папа больше не будут вместе, но они будут любить тебя всегда", –много раз сказанное старшим детям во время и после развода, тоже, наверное, сыграло свою роль. У них не было повода усомниться в нашей любви, а значит, поводов для ревности было меньше.

Фото: depositphotos/aletia

Когда родились мои младшие девочки, и я, конечно, как любая молодая мать, восторженно и много рассказывала старшим об успехах и просто милых моментах в жизни младших, я непременно вспоминала и говорила им, какими прекрасными и забавными были они в этом возрасте. И подчеркивала, как все они похожи, хоть и очень разные.

Чтобы у детей были интерес и любовь друг к другу, им нужна подпитка родительскими интересом и любовью. И бережным отношением к выстраиванию родственных связей со сводными братьями и сестрами.

История из жизни: "Моя одноклассница по молодости и большой любви выскочила замуж. От молодости и любви родилась дочь. Но что-то пошло не так с любовью у молодого папы, и они развелись, когда дочери еще и года не было. Поскольку молодость еще оставалась в наличии, то подруга моя достаточно быстро нашла мужчину своей мечты и вышла за него замуж. Так вот, когда девочке было 14, у нее родился сводный брат. Любовь случилась с первого взгляда, ничто на нее не повлияло, для мальчика она тоже свет в окошке. Поскольку он еще не очень взрослый, то сказать, все ли родители делали правильно, сложно. Они просто живут и любят своих детей. Без разбора, кто и чей. Мораль такова, что если дети одинаково ценны для обоих супругов, то больше ничего и делать не надо. Для них будет органично считать родным человеком родного только наполовину".

Кудрявская-Панина Анна

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