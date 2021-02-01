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Общество

17:05

Москва 24: нужна ли школьникам шестидневная учебная неделя

образование дети пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/halfpoint

2 февраля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция "Шестидневка в школе: польза или вред?"

Министр просвещения Сергей Кравцов разрешил школам вводить шестидневную учебную неделю, чтобы наверстать упущенное во время пандемии.

Нужно ли увеличивать учебную неделю? Как скажется шестидневка на здоровье школьников? Смогут ли родители повлиять на решение школы перейти на шестидневную неделю? Об этом и многом другом расскажут:

  • заслуженный учитель РФ, директор школы № 109 Евгений Ямбург;
  • директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Половкова;
  • детский психолог Наталья Наумова;
  • заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;
  • уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Смотрите трансляцию 2 февраля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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