В Госдуме предложили отменить Всероссийские проверочные работы для школьников

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов, сообщает RT.
По мнению парламентария, проверочные работы стали механическим тестированием, дающим дополнительную нагрузку как на педагогов, так и на школьников. Она подчеркнула, что за отмену Всероссийских проверочных работ свои голоса отдали уже тысячи учителей России – все они подписались под различными петициями.
"В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть возможность отмены Всероссийских проверочных работ, поскольку они не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога", – говорится в письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал эту инициативу. По его словам, если такого рода проверочные работы отменят, необходимо предложить альтернативу.
Ранее стало известно, что Всероссийские проверочные работы в 2021 году впервые пройдут в техникумах и колледжах. Письмо с обновленной информацией разместили на официальном сайте Рособрнадзора.
В школах России проверочные работы запланированы на период с 15 марта по 21 мая. Ученики с 4-го по 8-й класс напишут работы в штатном режиме, учащиеся 10–11-х классов – в режиме апробации.
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