Всероссийские проверочные работы впервые пройдут в колледжах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году впервые пройдут в техникумах и колледжах.

Письмо с обновленной информацией ранее разместили на официальном сайте Рособрнадзора.

"ВПР СПО (среднего профессионального образования) проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года", – указали в ведомстве.

В школах России проверочные работы запланированы на период с 15 марта по 21 мая. Ученики с 4-го по 8-й класс напишут работы в штатном режиме, учащиеся 10-11-х классов – в режиме апробации.

