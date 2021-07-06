Отменять ЕГЭ не будут, но могут изменить порядок его проведения – Рособрнадзор

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Речи об отмене ЕГЭ не идет, однако в Рособрнадзоре готовы при необходимости вносить изменения в экзамен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять", – сказал Музаев.

Он также коснулся вопроса проведения экзамена в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По его словам, в этом году удалось избежать серьезных вспышек коронавируса во время ЕГЭ благодаря антиковидным мерам, которые аналогичны тем, что принимались годом ранее.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, дополнительный период ЕГЭ, который назначен на 12–17 июля, сорван не будет, так как "есть ресурс для безопасной сдачи".

В этом году всего 515 человек находились на карантине или заболели COVID-19 во время проведения Единого государственного экзамена, заключил Музаев.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.

По ее мнению, проверочные работы стали механическим тестированием и не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога. Она подчеркнула, что за отмену Всероссийских проверочных работ свои голоса отдали уже тысячи учителей России – все они подписались под различными петициями.

