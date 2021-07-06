Отменять ЕГЭ не будут, но могут изменить порядок его проведения – Рособрнадзор

16:28
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Речи об отмене ЕГЭ не идет, однако в Рособрнадзоре готовы при необходимости вносить изменения в экзамен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
"Мы все конструктивные предложения готовы выслушать, критику готовы услышать и обсудить, но мы не обсуждаем такие предложения, как просто отменить ЕГЭ. Это предложение ни о чем, легче название поменять", – сказал Музаев.
Он также коснулся вопроса проведения экзамена в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. По его словам, в этом году удалось избежать серьезных вспышек коронавируса во время ЕГЭ благодаря антиковидным мерам, которые аналогичны тем, что принимались годом ранее.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, дополнительный период ЕГЭ, который назначен на 12–17 июля, сорван не будет, так как "есть ресурс для безопасной сдачи".
В этом году всего 515 человек находились на карантине или заболели COVID-19 во время проведения Единого государственного экзамена, заключил Музаев.
Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.
По ее мнению, проверочные работы стали механическим тестированием и не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога. Она подчеркнула, что за отмену Всероссийских проверочных работ свои голоса отдали уже тысячи учителей России – все они подписались под различными петициями.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: