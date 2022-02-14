В Рособрнадзоре рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В 2022 году сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в три этапа с 21 марта по 2 июля. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

"1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. На участие в экзаменах зарегистрировалось почти 737 тысяч человек, в том числе 649 тысяч выпускников текущего года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что самым массовым остается экзамен по русскому языку, который входит в перечень обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании.

"В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку планирует 701 тысяча участников", – пояснили в ведомстве.

При этом самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Его в текущем году планируют сдавать более 333 тысяч учащихся. Далее идут биология и физика, их хотят сдать 143 и 124 тысячи соответственно.

Самыми непопулярными у школьников являются химия (95 тысяч), литература (62 тысячи) и география (22 тысячи).

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. В ведомстве отметили, что развитие и совершенствование экзамена происходит после профессионального и общественного обсуждения, которое анализируется специалистами. По их мнению, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.

