В Рособрнадзоре рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2022 году

11:01
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В 2022 году сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в три этапа с 21 марта по 2 июля. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
"1 февраля завершился прием заявлений на участие в ЕГЭ в 2022 году. На участие в экзаменах зарегистрировалось почти 737 тысяч человек, в том числе 649 тысяч выпускников текущего года", – говорится в сообщении.
Отмечается, что самым массовым остается экзамен по русскому языку, который входит в перечень обязательных предметов для получения аттестата о среднем образовании.
"В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку планирует 701 тысяча участников", – пояснили в ведомстве.
При этом самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Его в текущем году планируют сдавать более 333 тысяч учащихся. Далее идут биология и физика, их хотят сдать 143 и 124 тысячи соответственно.
Самыми непопулярными у школьников являются химия (95 тысяч), литература (62 тысячи) и география (22 тысячи).
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что Единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. В ведомстве отметили, что развитие и совершенствование экзамена происходит после профессионального и общественного обсуждения, которое анализируется специалистами. По их мнению, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.
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