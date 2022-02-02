Более 86 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице завершилась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Подать заявление можно было на портале mos.ru до 1 февраля. В итоге заявления на участие в ЕГЭ подали свыше 86 тысяч человек, 69 тысяч из которых – выпускники текущего года.

Директор Московского центра качества образования Андрей Постульгин напомнил, что в этом году выпускные экзамены проведут в три этапа: досрочный период пройдет с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля, дополнительный – с 5 по 20 сентября.

Основной период ЕГЭ-2022 начнется с экзаменов по географии, литературе и химии. 30 и 31 мая пройдет экзамен по русскому языку, 20 и 21 июня – по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдет 16 и 17 июня, экзамен по профильной и базовой математике – 2 и 3 июня, по истории и физике – 6 июня, по обществознанию – 9 июня, по биологии – 14 июня. В этот же день состоится письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. Специалисты отметили, что это может привести к понижению качества образования в стране.

Кроме того, по их мнению, единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.

