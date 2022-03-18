Набиуллина указала, что пока важно не вводить ручного регулирования цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время главное – не вводить ручного регулирования цен. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она подчеркнула, что искусственное сдерживание цен неминуемо приведет к дефициту товаров и снижению их качества. Набиуллина также отметила, что важно пресекать картельные сговоры на рынке и доминирование некоторых компаний.

По ее словам, в последние две недели граждане стали возвращать средства на срочные вклады. Она напомнила, что в конце февраля банки испытали масштабный отток средств со счетов населения.

Набиуллина отметила, что ключевую роль в этом вопросе сыграло повышение ставок. Глава ЦБ добавила, что это временная антикризисная мера.

"Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться", – сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что в конце февраля ЦБ повысил ключевую ставку, чтобы противодействовать рискам для финансовой стабильности в условиях новых санкций. На сегодняшний день, по словам Набиуллиной, банковская система работает без сбоев, а ситуация с ликвидностью стабилизировалась.

Глава ЦБ напомнила, что в России достаточно запасов продуктов. По ее словам, по мере охлаждения ажиотажа цены нормализуются, а на некоторые товары могут даже снизиться.

Ранее Набиуллина заявила, что показания инфляции в 2022 и 2023 годах могут оказаться выше, чем предполагалось ранее, ВВП в ближайшие кварталы снизится. При этом она добавила, что ЦБ не допустит раскручивания инфляционной спирали.

