ГД будет направлять сведения о неоправданном повышении цен прокурорам регионов РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Информацию обо всех случаях неоправданного повышения цен Госдума будет направлять прокурорам регионов России для принятия соответствующих мер прокурорского реагирования. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер ГД Вячеслав Володин.
Он напомнил, что по фактам необоснованного роста цен на продукты и средства гигиены Генпрокуратура организовала проверку. При этом работающие в регионах депутаты получают множество обращений граждан по этим вопросам.
"Сегодня запасы продовольствия есть в полном объеме, никакого дефицита нет. Тот, кто пользуется ситуацией и наживается на людях, должен быть наказан", – подчеркнул Володин.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что торговые сети прилагают усилия, чтобы минимизировать рост закупочных цен на яйца в магазинах. По его словам, на себестоимость товаров продолжают оказывать влияние внешние факторы. Среди них – временные логистические трудности и колебание курса валют.
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