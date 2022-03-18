Ретейлеры прилагают усилия для смягчения роста цен на яйца в магазинах – АКОРТ

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Торговые сети прилагают усилия, чтобы минимизировать рост закупочных цен на яйца в магазинах, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, на себестоимость товаров продолжают оказывать влияние внешние факторы. Среди них – временные логистические трудности и колебание курса валют.

В феврале стоимость яиц снизилась на 0,2% по сравнению с январем и на 3,2% по сравнению с декабрем 2021 года. Караваев отметил, что сейчас издержки производителей объективно растут. В то же время он заверил, что торговые сети проверяют каждый случай уведомления о повышении закупочной цены.

"Как и прежде, торговые сети прилагают все усилия, чтобы не транслировать полный рост на полку или транслировать его поэтапно. Кроме того, яйца, входящие в категорию социально значимых товаров, продолжат реализовываться торговыми сетями с установленной минимальной торговой наценкой", – цитирует Караваева ТАСС.

В пресс-службе X5 Group рассказали, что компания получает уведомления от поставщиков куриных яиц о повышении отпускных цен. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке, с партнерами обсуждается объективность и обоснованность повышения.

В Минсельхозе РФ сообщили, что предприятия птицеводческой отрасли работают в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма. При этом производители сдерживают рост цен на свою продукцию путем оптимизации внутренних процессов. В частности, временно запрещен экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Также увеличено финансирование механизма льготного кредитования, который востребован предприятиями животноводческой отрасли.

Ранее эксперты исключили возможность дефицита товаров первой необходимости в России. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заверил, что в РФ не будет дефицита соли, спичек и простой посуды.

Руководитель отдела аналитики NTech Дарья Акимова, в свою очередь, подчеркнула, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя зерном, сахаром, мясом и растительным маслом, также на 85% – яйцами, картофелем, овощами и некоторыми фруктами, на 80% – молочной продукцией, включая сыр.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.