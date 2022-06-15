В американском штате Техас мужчина открыл стрельбу в летнем лагере

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Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в американском городе Данканвилль в штате Техас. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как уточнили правоохранители, неизвестный произвел несколько выстрелов. Он попал в здание через главный вход лагерного комплекса. Подозреваемого ранили прибывшие на место стрельбы полицейские. Злоумышленник скончался в больнице от полученных ранений.

Находившиеся в лагере дети и воспитатели не пострадали.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 17 были ранены в результате перестрелки у ночного клуба в американском городе Чаттануга в Теннесси. По данным полиции, двое погибших были застрелены, третьего насмерть сбила машина.

До этого неизвестный открыл стрельбу в Женевской пресвитерианской церкви в Калифорнии. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Подозреваемого задержали.