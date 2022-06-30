Пожар возник в районе Бутаковского залива

Пожар вспыхнул в районе Бутаковского залива. Кадры с задымлением сделаны очевидцем со стороны Северного Тушина. Местные жители сообщили, что в воздухе стал присутствовать едкий запах дыма, однако официального подтверждения этой информации нет.

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