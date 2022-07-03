Три человека погибли в результате ЧП в Белгороде – губернатор

Три человека погибли в результате ЧП в Белгороде. Как заявил губернатор области, десятки домов частично разрушены, у них выбиты стекла, некоторые здания пострадали при пожаре.

Пострадавшую инфраструктуру начнут восстанавливать уже 3 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.