Число погибших из-за обстрела в Белгороде возросло до пяти

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Число погибших в результате обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек, тела еще двоих жертв были обнаружены накануне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу погибших.

По ее словам, все погибшие – члены одной семьи.

"Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы, и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна (теща. – Прим. ред.)", – заявила женщина.

Она уточнила, что об обнаружении тел двух последних погибших ей сообщили в воскресенье, 3 июля, днем.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в Белгороде погибли три человека, четверо получили травмы. По его словам, также в медучреждение были доставлены двое: мужчина в тяжелом состоянии и 10-летний ребенок. Еще двоим врачи оказали помощь на месте.

Также, по его словам, при обстреле со стороны ВСУ повреждения получили 26 многоквартирных жилых домов и 60 частных. Гладков отметил, что власти оперативно восстановят пострадавшее жилье.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.