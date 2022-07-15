Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела Украиной брянского села Некислицы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств обстрела со стороны Украины села Некислицы Брянской области, сообщает ТАСС.

Будет возбуждено уголовное дело. Следователи установят лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что приграничное село Некислица в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Глава региона Александр Богомаз сообщил о повреждении линии электропередачи в результате обстрела, при этом раненых и погибших нет.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, после окончания их работы бригада электриков начнет восстанавливать линию.

До этого Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе под Брянском. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

