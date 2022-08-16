Трансформаторная подстанция загорелась после сильного хлопка на севере Крыма

После сильного хлопка в Джанкойском районе, что на севере Крыма, загорелась трансформаторная подстанция. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры полуострова.

На кадрах, предположительно с места ЧП, виден черный дым. Официальной информации о причинах случившегося пока нет. Но глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уже выехал на место происшествия.

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