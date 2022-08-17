Угрозы для поездов в Джанкойском районе Крыма уже нет – Аксенов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение поездов на поврежденном ранее участке железной дороги в Джанкойском районе полуострова возобновлено.

Он подчеркнул, что угрозы для движения пассажирских поездов, где накануне произошло ЧП на складе боеприпасов, уже нет.

"Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования", – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, в ближайшее время начнет работу комиссия по определению ущерба в селах Майское и Азовское, в которых повреждены домовладения от взрывов боеприпасов.

Глава Крыма добавил, что принимаются все меры, необходимые для поиска причастных к ЧП.

"Все, что надо для розыска, если таковые были диверсанты, будет предпринято и предпринимается", – отметил он.

Утром 16 августа в администрации села Майского на севере Крыма заявили, что в районе населенного пункта произошла детонация боеприпасов. Отмечалось, что местные жители стали покидать село на своих машинах. Однако такая возможность была не у всех, поэтому власти выразили готовность вывезти граждан на автобусах.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что возгорание произошло на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в районе Майского. Там добавили, что принимаются меры по тушению пожара, а также выясняются причины его возникновения.

Глава Крыма Сергей Аксенов, прибывший на место происшествия, сообщил, что в результате взрывов пострадали два человека. По его словам, их жизни ничего не угрожает.