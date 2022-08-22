Глава Севастополя поручил разместить указатели к бомбоубежищам

13:49
Фото: depositphotos/mistervlad
Глава Севастополя Михаил Развозжаев дал поручение разместить указатели к бомбоубежищам.
Губернатор уточнил в своем телеграм-канале, что ему в социальных сетях начали поступать вопросы о том, где в городе расположены укрытия и в каком они состоянии.
"Поскольку у нас еще действует желтый уровень, на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", – написал Развозжаев.
По его словам, основная задача врага – навести панику, однако севастопольцы не должны поддаваться провокациям. При этом, как уточнил глава города, Севастополь находится под надежным куполом противовоздушной обороны.
Не будет лишней, отметил Развозжаев, и организация дополнительного патрулирования с помощью добровольцев.
"Сейчас пока не готов окончательно сказать, в какой организационной форме это может работать. Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему", – уточнил он.
Кроме того, рассказал губернатор, он получает сообщения от желающих принять участие в патрулировании как днем, так и в ночное время.
Глава Севастополя выразил мнение, что именно с помощью таких мер удастся наладить получение данных о подозрительных лицах и автомобилях. Для этого в том числе собираются запустить чат-бот, куда очевидцы смогут присылать фото и видео, которые могли бы заинтересовать полицейских.
Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона сработала возле аэродрома Бельбек, поразив цели, летевшие со стороны Украины.
При этом губернатор призывал местных жителей не снимать и не выкладывать в Сеть видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съемки.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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