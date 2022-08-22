Губернатор Севастополя заявил о сбитом на большой высоте беспилотнике

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Беспилотник был сбит на подлете к Севастополю на большой высоте, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Севастополя призвал сохранять спокойствие и отметил, что город надежно защищен.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона сработала возле аэродрома Бельбек, поразив цели, летевшие со стороны Украины.

При этом Михаил Развозжаев призывал местных жителей не снимать и не выкладывать в Сеть видео с работой систем ПВО, а также не сообщать о месте съемки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

