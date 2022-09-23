Бастрыкин поручил возбудить дела после обстрелов ВСУ Курской и Белгородской областей

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить дела после обстрелов украинскими военными Курской и Белгородской областей, сообщается на сайте ведомства.

"Глава СК России поручил провести комплекс следственных действий, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений", – говорится в сообщении.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что на электроподстанцию "Суджа" было сброшено неустановленное взрывное устройство, в результате чего был выведен из строя трансформатор. По его словам, экстренные службы оперативно ликвидировали возникшее возгорание, не допустив перебоев с подачей электроэнергии.

Кроме того, ВСУ обстреляли село Елизаветовка в Курской области. По словам губернатора, обстрел обошелся без жертв и значительных разрушений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

