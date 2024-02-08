Байдену не грозит уголовное дело после расследования о хранении секретных документов

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Специальный прокурор Роберт Хур не будет по итогам завершенного расследования предъявлять президенту США Джо Байдену обвинения, несмотря на доказательства того, что глава Белого дома "умышленно хранил" секретные документы. Об этом со ссылкой на документ спецпрокурора сообщает ТАСС.

"Мы пришли к выводу, что в этом деле нет оснований для предъявления уголовных обвинений", – отметил Хур.

Он подчеркнул, что к такому же выводу он и его команда пришли бы даже в случае, если бы не существовало принципов, запрещающих предъявлять обвинения действующему президенту.

При этом в докладе отмечается, что расследование позволило обнаружить доказательства того, что "президент Байден умышленно хранил и раскрывал секретную информацию после завершения срока своего вице-президентства будучи частным лицом".

Ранее стало известно, что спецпрокурор Хур допросил несколько ключевых советников Байдена в рамках расследования по делу о хранении секретных документов.

Среди допрошенных были помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, старший помощник президента Стив Рикетти, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн и постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Секретные документы в частном офисе Байдена обнаружили 11 января прошлого года. Вторая партия секретных документов была впоследствии найдена в гараже личного дома президента в Уилмингтоне.

