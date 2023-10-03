Трамп потребовал отстранить прокурора, обвинившего его в мошенничестве

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Экс-президент США и бизнесмен Дональд Трамп перед началом второго заседания суда по делу о мошенничестве потребовал отстранить генпрокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс. Об этом сообщает телеканал CNBC.

"Это дело должно быть прекращено. И ее (Летицию Джеймс. – Прим. ред.), вероятно, тоже надо отстранить", – заявил политик.

В конце сентября суд в Нью-Йорке не стал отклонять иск генпрокурора и признал бывшего президента США и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве. По мнению прокуратуры, Трамп завышал стоимость активов своей компании, чтобы получать более выгодные условия по кредитам и страховке.

Следующее заседание по делу состоялось накануне, 2 октября. В ходе него сам Трамп, а также его сыновья Дональд и Эрик должны дать показания. Перед началом заседания предприниматель назвал расследование в его отношении "охотой на ведьм".

