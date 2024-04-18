Эксперты рассказали об изменении цен на первичное и вторичное жилье с 1 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 мая 2024 года на первичном рынке вырастет спрос в связи с приближением даты окончания программы льготного ипотечного кредитования, сообщает Life.ru со ссылкой на директора направления "Новостройки" одного из агентств по продаже недвижимости Валерия Кочеткова.

По его словам, интерес к новостройкам во втором квартале будет на 50% выше, чем в первом, а медианные цены, возможно, повысятся на 10–15%.

Как отметил директор B2B-направления одной интерьерной компании Александр Бегун, на фоне обсуждения закона о включении мебели в ипотеку крупнейшие девелоперы среднего и экономсегментов до его принятия будут предпринимать все усилия, чтобы ускорить продажи уже сданных объектов.

"Сейчас мы видим, что, например, по столичному региону скидки на новостройки сохраняются на уровне 30% уже не первый месяц. Частичная или полная меблировка лотов добавляет привлекательности, поскольку, во-первых, это ускоряет возможный переезд, а во-вторых, позволяет клиентам реально сэкономить, ведь застройщики за счет объема заказа стараются договариваться с мебельными компаниями о существенных дисконтах", – пояснил Бегун.

В то же время специалист рынка элитной недвижимости Денис Крисятецкий уверен, что заканчивающаяся 1 мая господдержка повлияет только на регионы, так как в Москве за шесть миллионов купить ничего давно уже нельзя.

Он уточнил, что в первой половине мая количество сделок по новостройкам традиционно снизится в связи с началом периода отпусков и длинных выходных.

Говоря о категории вторичного жилья, директор направления "Вторичный рынок" одного из агентств по продаже недвижимости Сергей Шлома указал на стабильность в ценах.

"Сейчас есть ощущение, что продаж в сегменте вторичной недвижимости не хватает, но на самом деле это не так. Рынок вышел на минимально нормальный уровень по количеству сделок (в отличие от аномально большого числа покупателей в 2023 году)", – заверил Шлома.

Он прогнозирует медленное снижение цен на рынке недвижимости в этом году. По его словам, порядка 40% квартир продаются с небольшим дисконтом – в среднем на 2%. Сейчас наметился тренд медленного снижения цены – примерно на 1% в месяц.

При этом, отметил он, около 10% квартир на массовом вторичном рынке Москвы будут востребованы всегда. Они не подешевеют даже при общем падении спроса.

"Это жилье без недостатков, с хорошими планировками и качественным ремонтом, в популярных локациях. Что касается неликвида, то он либо остается балластом в экспозиции, либо продается, если собственник изначально назначил квартире правильную цену или умеет договариваться с покупателем", – резюмировал эксперт.

Тем временем для рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) 1 мая настанет кульминация высокого сезона, заявил владелец одной строительной компании Максим Лазовский.

По его словам, свободные дни в это время люди готовы полностью посвятить просмотрам объектов.

"Кроме того, близится лето и сезон отпусков. Люди рассматривают готовые дома, чтобы провести лето уже в новом доме. Особенно интересуют клиентов бюджетные варианты – готовые "дальние дачи" в 80–90 километрах от МКАД", – отметил Лазовский.

Он уточнил, что объект такой высокой степени готовности можно купить за 5,5–7 миллионов рублей с участком в семь соток в зависимости от метража и класса дома. А в поселке со всей инфраструктурой для семьи с маленькими детьми будут дорожать готовые дома и бюджетный вторичный сегмент. Ситуативно и сезонно – до 10–15% в зависимости от "бюджетности", добавил специалист.

Лазовский также предполагает, что после завершения сезона цены не изменятся, они будут зависеть от внешних факторов – геополитических рисков и волатильности рубля.

В свою очередь, руководитель направления "Загородная недвижимость" одного из агентств по продаже недвижимости Денис Васильев заявил, что загородный рынок в Подмосковье в этом году стал намного активнее. По его мнению, большую роль в этом сыграла субсидированная ипотека.

"Второй аспект – это стабильность. 2022 и 2023 годы были довольно напряженными. Люди не понимали, что делать дальше, и "сидели на деньгах". Сейчас же многие освоились в новых обстоятельствах, деньги, которые лежали на банковских вкладах, принесли прибыль, и они начали их вкладывать в недвижимость", – объяснил Васильев.

Самыми ликвидными объектами на загородном рынке сейчас он назвал земельные участки по цене до 5–6 миллионов и дома до 10–12 миллионов рублей – это сегмент эконом, в который входят дачи и дома для сезонного отдыха. А "вторичные" коттеджи оцениваются от 15 до 35 миллионов рублей.

Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы цены вряд ли вырастут, потому что сезон активного покупателя закончится к маю. Тем не менее снижения тоже не предвидится, поскольку льготная ипотека будет поддерживать это направление.

Тем временем директор по маркетингу одной строительной компании Никита Лутовинов в беседе с "Газетой.ру" предупредил россиян о росте цен на загородные дома к лету на 5–7% по сравнению с текущим уровнем.

Сейчас дом в 120 квадратных метров с отделкой деревом в среднем стоит 6–8 миллионов рублей, а к лету цена может вырасти до 6,3–8,56 миллиона рублей, уверен Лутовинов.

"Зимой цена самая низкая по году, затем она начинает расти. В предыдущие годы к лету стоимость могла вырасти на 15–20%. Сейчас рынок спокойный, поэтому увеличение цен будет более сдержанным, затем рост замедлится к зиме. Снижения стоимости домов ждать не приходится, но и расти цены не будут так активно, как в 2020 и 2022 годах", – отметил эксперт.

Ранее риeлтор Наталья Дубцова назвала три бюджетных направления в Подмосковье для покупки дома.

Так, по ее словам, самые бюджетные направления, где можно купить дом в 100–150 квадратных метров за сумму до 6 миллионов, – Талдом, Шаховская, Зарайск, Егорьевск, Орехово-Зуево и Шатура. С бюджетом до 8,5 миллиона эксперт рекомендовала просмотреть недвижимость в Можайске, Клину, Ступине и Коломне. А с суммой до 15 миллионов можно уже выбрать объект в Подольске, Ленинском, Балашихе, Пушкине, Долгопрудном. Чуть более дорогое направление – Мытищи, Королев и Люберцы: там можно купить недвижимость в среднем за 18 миллионов.