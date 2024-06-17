Депутат Чаплин: вычет за образование детей увеличивается с каждым ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Максимальная сумма стандартного вычета за образование увеличивается с каждым ребенком, поэтому если в семье двое или более детей, то выплаты превзойдут пособия тех, у кого только один ребенок. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам политика, в 2024 году сумма для родителей или усыновителей первого и второго ребенка составляет 1,4 тысячи на каждого. Если же у родителей есть третий или последующие дети, выплата составит 3 тысячи рублей.

"Для родителей или усыновителей ребенка-инвалида I и II группы сумма вычета составляет 12 тысяч рублей, а для опекунов и попечителей – шесть тысяч рублей. Это не средства, которые выплачиваются родителям, а лишь сумма, которую они могут вычесть из своей налогооблагаемой базы", – цитирует Чаплина News.ru.

Депутат добавил, что сумма вычета на обучение детей составляет 110 тысяч рублей, общий лимит соцвычетов по расходам на лечение, лекарства, ДМС, спорт и обучение – 150 тысяч рублей. Получить вычет за образование можно, если ребенок не достиг возраста 24 лет и учится очно. Для этого нужно обратиться в бухгалтерию на работе или заполнить декларацию в ФНС или на сайте налоговой.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет за проведенные профилактические, диагностические и лечебные мероприятия домашним питомцам, а также за приобретенные для них лекарства. При этом возвращать налоговый вычет в ЛДПР предложили только тем россиянам, чьи питомцы зарегистрированы.

