"Коммерсант": ставки по вкладам в банках могут достичь 30% годовых к Новому году

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Ставки по депозитам в крупнейших банках России могут достигнуть рекордной отметки в 30% годовых к Новому году. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам уже достигла 20,17% в третью декаду октября. Выше этого показателя она была только в первую декаду марта 2022 года – 20,51% годовых.

По мнению экспертов, наблюдаемый рост ставок связан с тем, что люди верят в дальнейший рост ключевой ставки, поэтому открывают только короткие вклады, чтобы потом "переоткрыть" под новую ставку.

Рекорд средней максимальной ставки по депозитам может быть побит уже в начале ноября, достигнув 22–24% годовых в зависимости от срока, считает аналитик инвесткомпании Кирилл Климентьев.

При этом в период новогодних маркетинговых акций ставка 25% годовых станет обычной для большинства кредитных организаций, а у отдельных игроков рынка ставки могут доходить и до 30% годовых, добавил эксперт.

Центробанк России резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых 25 октября. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

В регуляторе также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.