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Центробанк опубликовал перечень системно значимых кредитных организаций, в который вошли 13 банков. Список доступен на сайте регулятора.

Из сообщения следует, что реестр остался неизменным. В него вошли банк "Юникредит", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, МКБ, банк "Открытие", Росбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Кроме того, в ЦБ добавили, что на их долю приходится около 79% совокупных активов российского банковского сектора.

Накануне Центральный банк России зафиксировал перегрев на рынке корпоративного кредитования. С июля ежемесячные темпы роста снизились примерно в два раза: было 2%, сейчас меньше 1%, на что повлияли все ограничительные меры. Однако корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом больше 20%.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21% годовых. Как уточнил регулятор, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза.