Турнир по керлингу для семей участников СВО провели в рамках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На фестивале "Путешествие в Рождество" прошел благотворительный турнир по керлингу. Он проводился для команд семей участников специальной военной операции (СВО), передает портал мэра и правительства Москвы.

Ставшие уже традиционными соревнования были организованы в рамках проекта "Зима в Москве". Ледовую площадку, которая использовалась для этого, создали на Школьной улице. Для участников и гостей турнира также была подготовлена развлекательная программа. Всем им вручили памятные призы и подарки.

В соревнованиях участвовали шесть команд, которые состояли из семей участников СВО. В каждую из них входило от четырех до пяти человек, в том числе минимум один ребенок старше 10 лет. Всем участникам предоставили необходимый спортивный инвентарь. На соревнованиях также присутствовали профессиональные инструкторы, которые не только объясняли правила, но и поддерживали участников на всех этапах турнира.

Игры проводились с короткими паузами, чтобы спортсмены имели возможность отдохнуть и выпить горячего чая. Победителям вручили медали, дипломы и сладкие призы.

При этом площадка для игры в керлинг на Школьной улице остается открытой для всех желающих. Посетить ее можно ежедневно с 12:00 до 21:00. Те, кому не удалось предварительно зарегистрироваться для этого, все равно могут попробовать себя в этом виде спорта. Так, с 18:00 одна из дорожек остается работать для гостей в формате живой очереди.

Семьи участников СВО также поздравили специалисты новогоднего контакт-центра. Так, новогодние сладкие подарки детям доставляла команда более чем из 100 Дедов Морозов. Кроме того, все праздничные дни будут проходить новогодние спектакли, а воспользоваться пригласительными на катки можно будет до 28 февраля 2025 года.

