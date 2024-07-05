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05 июля, 12:45

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Собянин присвоил статус промкомплекса производителю систем контроля радиации

Собянин присвоил статус промкомплекса производителю систем контроля радиации

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В Москве присвоили статус промкомплекса одному из крупнейших в России производителей аппаратов радиационного контроля и медицинского оборудования. Распоряжение об этом подписал Сергей Собянин.

На предприятии делают дозиметры, радиометры, спектрометры ионизирующих излучений и другие наукоемкие приборы. Новый статус дает сниженную ставку налога на прибыль, на недвижимость, на землю и ряд других льгот.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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