Свыше 2 млн москвичей посетили ярмарки выходного дня с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше двух миллионов москвичей посетили городские ярмарки выходного дня с начала 2024 года и приобрели тысячу тонн различных товаров, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По всей Москве работают 56 таких ярмарок, при этом половина из них – круглогодичные. Все площадки работают по единому графику: с пятницы по воскресенье с 09:00 до 21:00.

Самыми популярными товарами летом считаются клубника, черешня, огурцы, помидоры и абрикосы. В свою очередь, традиционно востребованными становятся мясные и молочные товары, рыба, мед с частных пасек, фермерские сыры, а также хлебобулочные и кондитерские изделия.

Сезонные продукты привозят как с юга страны, так и из ближайших областей, а среди поставщиков числятся представители около 40 регионов. Например, ассортимент ярмарок включает свыше 15 сортов яблок и 18 видов томатов.

Между тем ярмарка выходного дня на бульваре Дмитрия Донского стала всесезонной. За счет таких изменений в формате работы ярмарки жители района Северное Бутово получат возможность покупать фермерские продукты даже после наступления холодного времени года.

Ранее продажа на ярмарках выходного дня велась только в теплое время года. Однако в феврале 2024 года их начали оборудовать системами отопления, вентиляции и кондиционерами. Такие условия обеспечивают продуктам правильное хранение.

