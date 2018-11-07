В Китае построили самый глубокий подводный тоннель метро

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Строительство самого глубоко тоннеля метро на территории материкового Китая было завершено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Его наиболее глубокая часть проходит на 88 метрах ниже уровня моря. Тоннель имеет протяженность 8,1 километра и соединяет восточную и западную части города Циндао в провинции Шаньдун. Строительство было начато в 2015 году.

Это морской сооружение – не самое длинное в Китае. В октябре был открыт 55-километровый мост, соединяющий Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Ранее стало известно, что Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через реку Амур, который строится совместно с Россией. Первоначальный срок сдачи российско-китайского моста был запланирован на 2018 год, но затем даты перенесли на лето 2019 года.