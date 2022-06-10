Басманный суд Москвы арестовал дачу Невзорова

Фото: ТАСС/Никита Крючков

На дачу журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) наложен арест, сообщает РИА Новости.

"Постановлением от 18 мая 2022 года наложен арест на имущество, принадлежащее Невзорову Алекандру Глебовичу, а именно на земельный участок в Санкт-Петербурге", – отметила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Екатерина Буравцова.

Ранее МВД России объявило в розыск журналиста Александра Невзорова по уголовной статье. В марте стало известно, что СК РФ возбудил против него уголовное дело за фейки о действиях Вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.