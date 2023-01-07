Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Boeing 737 успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Благополучно приземлился самолет, который во время пребывания в пути из Мурманска в Москву подал сигнал тревоги над Вологодской областью.

Отмечается, что после подачи сигнала тревоги самолет снизился до высоты примерно в 7 300 метров и следовал на ней.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший рейсом из Иркутска в Новосибирск, благополучно приземлился после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва. По информации представителя экстренных служб, борт получил сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

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