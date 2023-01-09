Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик, сообщается в телеграм-канале Дептрана.

В ЦОДД предупредили, что вечером в столице ожидаются заторы до семи баллов. В основном движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.

Также москвичам напомнили, что с помощью приложения "Московский транспорт" можно построить мультимодальные маршруты или посмотреть прибытие транспорта.

Ранее сообщалось, что магистрали в столице с 7 января могут быть немного загружены из-за возвращающихся в город к рабочей неделе жителей.

По данным аналитиков, в новогодние праздники каждый день в столице ездили два миллиона машин. Это на 30 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Максимальное значение загруженности дорог не превышало трех баллов.

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