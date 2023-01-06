20:31Транспорт
Москвичей предупредили о возможных заторах на дорогах перед началом рабочей недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Магистрали в столице 7 января могут быть немного загружены из-за возвращающихся в город перед началом рабочей недели жителей, предупредила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Автомобилистов призвали в связи этим выбирать для поездок из области в Москву утренние или вечерние часы.
По данным аналитиков, в новогодние праздники каждый день в столице ездили два миллиона машин. Это на 30 тысяч автомобилей больше, чем в прошлом году. Максимальное значение загруженности дорог не превышало трех баллов.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на Мичуринском проспекте затруднено из-за ДТП с участием двух легковых машин и автомобиля скорой помощи. Из-за ДТП автомобили в сторону области могут двигаться по одной полосе.
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