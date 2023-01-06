Движение на Мичуринском проспекте затруднено из-за ДТП с участием машины скорой помощи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на Мичуринском проспекте затруднено из-за ДТП с участием двух легковых машин и автомобиля скорой помощи, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Авария произошла районе дома 72, корпуса 2. На месте работают оперативные службы города. Из-за ДТП автомобили в сторону области могут двигаться по одной полосе.

Накануне стало известно, что на Севастопольском проспекте в сторону центра произошло ДТП с участием трех автомобилей. Впоследствии стало известно, что одна из машин ехала по встречной полосе. В результате аварии травмы получили восемь человек.

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