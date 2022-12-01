Мосгортранс не подтвердил использование масла из "Вкусно – и точка" для электробусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Информация об использовании Мосгортрансом масла из сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" для обогрева электробусов является ложной. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе учреждения.

В настоящее время предприятие занимается рассмотрением вопроса об использовании топлива из растительного или животного сырья (биотоплива) в целях обогрева электрических транспортных средств. Для внедрения подобной технологии необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, заверили в пресс-службе.

"Как только процесс будет отлажен, предприятие рассмотрит возможности и предложения разных поставщиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания, сырье которой будет соответствовать необходимым параметрам, сможет принять участие в тендере на поставку топлива Мосгортрансу на конкурентной основе.

Ранее в СМИ сообщили, что в зимний период московские электробусы будут отапливать фритюрным маслом из упомянутой сети ресторанов быстрого питания. Об этом, как сообщили в СМИ, заявили сами представители "Вкусно – и точка". Уточнялось, что компания будет перерабатывать около трех тысяч тонн масла в год из половины работающих ресторанов.

До этого Мосгортранс сообщил, что наземный общественный транспорт прошел подготовку к зиме. Средства передвижения, в том числе электробусы, готовы к работе в холодное время года. В рамках подготовки специалисты проверили системы климат-контроля и отопители, уплотнители на окнах и люках.



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