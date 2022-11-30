Собянин: Москва обеспечит стабильные поставки аккумуляторов для электротранспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания в Москве производства аккумуляторов для электротранспорта, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Правительство проведет электронный конкурс на заключение госконтракта со встречными инвестиционными обязательствами на поставку батарей. Мэр подписал соответствующее распоряжение.

По условиям контракта поставщик-инвестор должен будет в течение трех лет организовать в столице производство пяти типов аккумуляторных батарей для электробусов, трамвайных вагонов, электромобилей "Москвич", речного транспорта, электросамокатов и велосипедов.

При этом правительство возьмет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение семи лет. Таким образом городские власти гарантируют стабильность поставок аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Частные инвестиции в проект составят не меньше трех миллиардов рублей. Производство организуют на одной из площадок ОЭЗ "Технополис "Москва".

Ранее правительство Москвы заключило пять офсетных контрактов с общим объемом закупок 72,7 миллиарда рублей. Из них четыре контракта предусматривают организацию производства лекарств и изделий медицинского назначения, один контракт – производство детского питания.

Три производства уже ввели в эксплуатацию, начались поставки продукции для городских нужд. С июля 2022 года минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов снизился с миллиарда до 100 миллионов рублей, что позволило существенно расширить практику заключения офсетов.

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