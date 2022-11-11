Наземный транспорт готов к работе в зимний сезон – Мосгортранс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наземный общественный транспорт, в том числе электробусы, готов к работе в холода в Москве, передает ТАСС со ссылкой на Мосгортранс.

"В рамках подготовки специалисты проверили системы климат-контроля и отопители, уплотнители на окнах и люках", – рассказали в пресс-службе.

С водителями провели дополнительные инструктажи об управлении транспортом в зимнее время года, уточнили в Мосгортрансе. В пресс-службе ведомства также уточнили, что на дверях установили кнопки адресного открытия дверей для поддержания комфортной температуры в салоне.

Электробусы считаются самым надежным видом колесного наземного транспорта по эксплуатационным показателям, отметили в Мосгортрансе и добавили, что они успешно отработали четыре зимы. Коэффициент технической готовности электробусов составляет 0,95. Это означает, что 95 из 100 транспортных средств выходят на маршрут.

В качестве накопителей энергии в электробусах используют литий-титанатные батареи, которые оснащены системой термостатирования. Она обогревает батареи зимой и способна поддерживать оптимальную температуру для работы даже в минус 40 градусов, пояснили в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на девяти участках улиц столицы создадут выделенные полосы для общественного транспорта. По его словам, ввод одной подобной полосы поможет уменьшить на 25% количество ДТП с городским транспортом. Кроме того, автобусы и электробусы смогут перемещаться по столице в два-три раза быстрее.

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