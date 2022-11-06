Новые выделенные полосы появятся на девяти участках улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выделенные полосы для общественного транспорта создадут на девяти участках улиц столицы в субботу, 26 ноября. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы развиваем сеть выделенных полос, чтобы автобусы и электробусы быстрее курсировали по маршрутам, а москвичи меньше ждали транспорт на остановках. Сейчас в столице уже 121 выделенная полоса общей протяженностью 426 километров", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что ввод одной подобной полосы поможет уменьшить на 25% количество ДТП с городским транспортом. Кроме того, автобусы и электробусы смогут перемещаться по столице в два-три раза быстрее, утверждает Ликсутов.

Новые полосы появятся на Мосфильмовской улице, на Ташкентской улице, на Тишинской площади и проспекте Маршала Жукова. Также создадут полосы, которые соединят уже существующие на Лермонтовском и Рязанском проспектах.

Ранее сообщалось, что новые выделенные полосы появились на Филатовском шоссе, улицах Наметкина, Каховка, Академика Янгеля, Мусы Джалиля. Также специалисты продлили выделенную полосу на Профсоюзной улице. Благодаря этому автобусы будут более точно следовать своему расписанию.

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