Спрос на детские новогодние елки в Москве вырос в 3 раза по сравнению с 2022 годом

Спрос на детские новогодние елки в Москве вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. Как отмечают эксперты, это еще не пик продаж, так как до праздника остается почти два месяца.

По данным статистики, подорожали и сами билеты на праздничные представления. Сколько стоят детские новогодние елки? И какие программы подготовили в Московской усадьбе Деда Мороза?

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