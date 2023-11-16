Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити" утвердили в столице. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в проект входит свыше 4,5 километра дорог – это обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, а также участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов.

Так, на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко обустроят боковые проезды. А в районе Шмитовского проезда для удобства пешеходов сделают широкую аллею и надземный переход.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.