Движение на Филевской линии метро ввели в график

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на Филевской линии метро в настоящее время осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Утром во вторник, 14 ноября, на западном участке Филевской линии метро были увеличены интервалы движения поездов.

Позже пассажиров информировали об отсутствии движения между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Это было связано с человеком, который упал на пути. Впоследствии движение на линии восстановили.

Сутками ранее на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена тоже временно увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже движение начали вводить в график.

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