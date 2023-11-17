Движение на Замоскворецкой линии восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Замоскворецкой линии метрополитена осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Замоскворецкой линии метрополитена из-за человека на путях. Позже в Дептрансе уточнили, что движение вводится в график.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября