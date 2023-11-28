РЖД сообщили о задержке 17 поездов дальнего следования из-за последствий непогоды

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

До 17 сократилось число поездов, задержавшихся из-за последствий непогоды на Черноморском побережье. Об этом сообщили в телеграм-канале РЖД.

Там пояснили, что для ввода поездов в график сокращают стоянки на пути следования, уточнив, что работы по нагону времени не прекращаются.

Кроме того, пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием и питьевой водой. Как уточнили в компании, всего выдано 12,5 тысячи продуктовых наборов.

В холдинге напомнили, что в РЖД под руководством главы компании Олега Белозерова действует Оперативный штаб.

"В настоящее время движение на участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел подмыв насыпи железной дороги, организовано по одному пути в реверсивном режиме", – отмечается в сообщении.

В ликвидации последствий непогоды на Черноморском побережье задействовали 158 человек. Они восстановили контактную сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс. При этом основные силы привлечены для предотвращения разрушения береговой линии, пояснили в РЖД.

"На проблемных участках специалисты отсыпают щебень и бутовый камень, а также укрепляют прибрежную инфраструктуру с помощью специальных железобетонных изделий – тетраподов", – уточнили в компании.

27 ноября из-за погодных условий произошло отключение напряжения контактной сети на участке от Адлера до Хосты, на перегонах Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс на железнодорожные пути упали деревья, а в районе станции Лазаревская подмыло один из путей.

Для ликвидации стихии были привлечены порядка 150 работников железной дороги. Всего было задержано около 50 поездов. В свою очередь, федеральная пассажирская компания пообещала вернуть деньги или обменять билеты пассажирам, чьи поезда отменили или задержали из-за непогоды в Краснодарском крае.

26 ноября берег Черного моря охватили ливни и ураганный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Некоторые районы Крыма оказались обесточены, на море наблюдался шторм, а волнами залило прибрежные районы Евпатории. В отдельные моменты скорость ветра в республике достигала 144 километров в час.

Железнодорожное сообщение между Москвой и Крымом возобновлено