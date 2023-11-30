Трамваи задерживаются на улице Панфилова в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваев маршрутов № 23, 30 и 31 задерживаются на улице Панфилова в Москве, в районе остановки "Панфиловский путепровод". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Там добавили, что трамвайные маршруты временно изменили. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что Волочаевской улице, в районе остановки "Дом культуры Серп и Молот", задерживались трамваи № 4, 32 и 43. Маршруты временно изменили, а спустя время движение транспорта восстановилось.

До этого трамваи №4 и 43 задерживались во 2-м Полевом переулке, позже движение возобновили.

Движение трамваев восстановили во 2-м Полевом переулке